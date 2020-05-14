ТСК у справі з будівництвом УАФ футбольних полів: звіт і продовження повноважень

14 травня, відбулось чергове, дев’яте, засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання службовим становищем керівництвом Української асоціації футболу (Федерації футболу України) при вирішенні питання фінансування та реалізації бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України" у 2017-2018 роках, у якому взяли участь вісім членів Тимчасової слідчої комісії та інші народні депутати.

Члени ТСК розглянули і затвердили текст Звіту Тимчасової слідчої комісії про піврічну діяльність комісії, створеної Постановою Верховної Ради від 15 листопада 2019 року (№ 304-IX).

Доповідаючи проект Звіту, голова ТСК народний депутат Анатолій Костюх поінформував, що до нього включена отримана і перевірена в ході діяльності Тимчасової слідчої комісії інформація про затвердження, розробку бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України", хід її реалізації, використання коштів та виявлені порушення і зловживання.

Дом футбола УНН

За його словами, окремими розділами представлені дані про діяльність правоохоронних органів і ходу розслідування справ, а також описана роль у створенні та реалізації програми найвищих керівників Української асоціації футболу.

Анатолій Костюх підкреслив, що Звіт також містить значну кількість фактів і обставин, які не були перевірені в ході діяльності ТСК і відомості, які потребують додаткового вивчення.

Виходячи з вище зазначеного, голова ТСК запропонував: "Роботу Тимчасової слідчої комісії не завершувати. Подати проміжний звіт на розгляд Верховної Ради України та запропонувати продовжити роботу ТСК ще на шість місяців".

Член ТСК народний депутат Ігор Кривошеєв висловив думку, що "Тимчасова слідча комісія саме з такою назвою обмежена у предметі розслідування і не відповідає масштабам проблеми". Він запропонував припинити діяльність даної ТСК і натомість створити нову з ширшою назвою.

Водночас заступник голови ТСК народний депутат Григорій Мамка підтримав пропозицію продовжити діяльність даної Тимчасової слідчої комісії на шість місяців, зауваживши, що, "за умови надходження усіх необхідних матеріалів, вона може завершити свою роботу протягом двох-трьох місяців". Він також зазначив, що не вважає, що назва діючої ТСК накладає якісь обмеження на розгляд документів і фактів.

Обґрунтовуючи необхідність продовження діяльності ТСК, Григорій Мамка нагадав, що на засіданнях комісії була заслухана інформація Рахункової палати про реалізацію дворічної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України" у 2017-2018 роках" протягом першого року її дії. Водночас, через обставини, викликані карантинними заходами запровадженими Кабінетом Міністрів України у зв’язку із поширенням коронавірусу, не була проведена перевірка реалізації програми протягом другого року. Також, за його словами, не була проведена перевірка Аудиторською службою використання в ході реалізації програми бюджетних коштів. Через карантинні обмеження Тимчасова слідча комісія, не змогла заслухати на своєму засіданні представників правоохоронних органів щодо роботи, проведеної потягом останніх місяців. Окрім того, ряд областей ще не дали документу про реалізацію даної бюджетної програми.

Заступник голови ТСК наголосив, що така інформація може "кардинально змінити роботу Комісії і роботу правоохоронних органів у разі розслідування кримінальних проваджень".

Тимчасова слідча комісія затвердила проект Постанови Верховної Ради України, у якому рекомендує Верховній Раді взяти Звіт ТСК до відома. Також у проекті Постанови пропонується продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії на 6 (шість) місяців відповідно до завдань, передбачених Постановою Верховної Ради від 15 листопада 2019 року № 304-IX".

Окрім того, пропонується звернути увагу ряду центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також правоохоронних органів на необхідність оперативного реагування на рішення та повідомлення ТСК, сприяти її діяльності шляхом забезпечення інформацією, матеріалами та документами, які стосуються предмету діяльності ТСК, у встановлені законодавством строки.

Згідно з проектом Постанови, Офіс фінансового контролю та Рахункова палата мають протягом двох місяців здійснити фінансовий аудит ефективності виконання бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України" у 2017-2018 роках". Офісу Генерального прокурора рекомендовано вжити заходи реагування за фактами наведеними у звіті ТСК.

У разі продовження діяльності Тимчасової слідчої комісії на пів року, остаточний Звіт планується заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради до 15 листопада 2020 року.

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