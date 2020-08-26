МоваЯзык

Топтеми:

"Це важке рішення": опубліковано лист Мессі, в якому він просить "Барселону" його відпустити

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
4,9 т.
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі вирішив залишити "Барселону".

Зірка каталонської "Барселони" Ліонель Мессі справді повідомив клуб про бажання розірвати контракт.

Авторитетне видання ESPN опублікувало факс, який аргентинський нападник надіслав керівництву "гранатово-синіх". У тексті звернення Мессі послався на особисті мотиви, які спонукали його ухвалити рішення піти з команди.

"Відповідно до цього листа я, Ліонель Андрес Мессі, прошу розірвати договір про трудові відносини, з шановним клубом, захищаючи себе пунктом №24, який дозволяє мені користуватися цим правом. Особисті мотиви змусили мене ухвалити це важке рішення, яке, я сподіваюся, буде зустрінуто керівництвом найкращим чином", – йдеться в тексті листа.

Лист, в якому Мессі повідомив "Барселону" про бажання піти.

Лист, в якому Мессі повідомив "Барселону" про бажання піти. ESPN Fútbol Club Argentina

Нагадаємо, що Ліонель Мессі перебуває у структурі "Барселони" з 2000 року. За першу команду аргентинець провів 785 матчів, в яких забив 669 м'ячів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним із претендентів на Ліонеля Мессі називають туринський "Ювентус", де виступає Кріштіану Роналду.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Чемпіонат ІспаніїФК БарселонаЛіонель Мессі
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол