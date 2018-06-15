"Це убозтво": Ростов до ЧС-2018 перетворився на "потьомкінське село"

Влада російського Ростова-на-Дону в рамках підготовки до ЧС-2018 завісила старі нереставровані будівлі банерами і сітками.

За оцінками низки експертів, на підготовку Ростова було витрачено майже 100 млрд рублів (близько $ 2 млрд), з яких за 20 млрд руб. на лівому березі Дону на пустирі побудували футбольну арену і парк, повідомляє "Радіо Свобода".

При цьому пам'ятники архітектури, старі будівлі, що підлягають ремонту, постарілі фасади завішують банерами, в тому числі з символікою чемпіонату світу. Всього таких будівель в місті більше 200, основна частина з яких знаходиться в історичному центрі.

"Нам сказали, що будинок нерентабельний, і все. Противно, що як "потьомкінські села" - показуха. Приїхали гості - поїхали. Знімуть це, а тут - як був жах, так жах і залишиться", - зазначив місцевий житель Григорій Семенович.

Один зі старих будинків, де живуть люди, просто завісили сіткою. Вона пропускає повітря і чиновники обіцяли її зняти відразу після ЧС-2018. Однак питання ремонту будинку ніхто не піднімав.

Ростовський журналіст Тимур Сазонов зазначив, що старі будинки дореволюційної споруди в місті не реставрували десятиліттями. А коли почалася підготовка до ЧС-2018, місцева влада не встигла узгодити відновлювальні роботи.

"Коли пішли гроші, коли стало ясно, що до Чемпіонату люди приїдуть і побачать все це убозтво, чиновники почали ворушитися. Але неможливо - якщо ти не займався цим 20 років, навіть якщо тобі виділили купу грошей, - почати і закінчити за 2-3 роки", - додав він.

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