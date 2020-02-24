"Це свавілля": Суркіс наїхав на ФФУ

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс залишився незадоволений рішенням Української асоціації футболу не допустити уболівальників на домашній матч команди в УПЛ проти "Ворскли".

"Гра без глядачів, ви ж самі прекрасно розумієте – це не футбол. Те, що творить наша Федерація футболу – це свавілля. Просто свавілля. Навіть якщо вболівальники і порушили на гостьовому матчі, вони повинні бути покарані на гостьовому матчі, але ні в якому разі не на домашній арені", – заявив Суркіс в інтерв'ю програми "Профутбол".

Ігор Суркіс УНІАН

Нагадаємо, що Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ (колишня ФФУ) покарав "Динамо" одним домашнім матчем без глядачів і штрафом у розмірі 500 тисяч гривень за расистські вигуки вболівальників на гостьовому поєдинку киян проти "Шахтаря" в 14-му турі української Прем'єр-ліги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на відсутність фанатів, столичний клуб у важкому матчі здолав полтавську "Ворсклу", вирвавши перемогу на останніх хвилинах.

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