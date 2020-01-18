Головна Новини
18 січня • оновлено в 13:30
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Це шок!" Футболіст, вигнаний за поїздку до Росії, виправдався Шевченком

3.1т
Читати матеріал російською

Український футболіст Ігор Сікорський прокоментував розірвання контракту "Агробізнесом". Гравця вигнали з клубу після його поїздки до Росії.

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від Ігор Cікорскій ✌️ (@igorsikorskiy_fan)

"Це викликало у мене шок. Але, з іншого боку, чому, коли Андрій Шевченко під час війни з Росією відвідав хокейний матч у Пітері, то це не зумовило настільки бурхливу реакцію в української спільноти, не було такого хайпу, як у випадку зі мною. Або, хоча Усик і провів свій бій в РФ, але він, як і раніше, є бажаним героєм багатьох українських ЗМІ", – цитує Сікорського "СпортАрена".

31-річний форвард уточнив, що провів чотири дні в Санкт-Петербурзі, прибувши в російське місто на запрошення родичів.

Новини
Розкрито ставлення до Усика в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий український боксер Гвоздик закликав пишатися поїздками в Росію, заявивши, що в цьому немає нічого поганого.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
37
10
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филя филя
филя филя
зачем упоротым спорт? незачем.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
филя филя, по Фрейду: тому і позбавляють перспектив мельдонієм.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильич Владимир
Ильич Владимир
Когда украинец умнеет он становится русским....
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Сталин и Берия пришли в Украину? К родне низзззя, замуж или женится низззя, учится на русском низззя. Пора поражать в правах всех у кого есть родственники или друзья в России.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги