Український футболіст Ігор Сікорський прокоментував розірвання контракту "Агробізнесом". Гравця вигнали з клубу після його поїздки до Росії.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Ігор Cікорскій ✌️ (@igorsikorskiy_fan) 15 Січ 2020 на 1:33 PST

"Це викликало у мене шок. Але, з іншого боку, чому, коли Андрій Шевченко під час війни з Росією відвідав хокейний матч у Пітері, то це не зумовило настільки бурхливу реакцію в української спільноти, не було такого хайпу, як у випадку зі мною. Або, хоча Усик і провів свій бій в РФ, але він, як і раніше, є бажаним героєм багатьох українських ЗМІ", – цитує Сікорського "СпортАрена".

31-річний форвард уточнив, що провів чотири дні в Санкт-Петербурзі, прибувши в російське місто на запрошення родичів.

Новини Розкрито ставлення до Усика в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий український боксер Гвоздик закликав пишатися поїздками в Росію, заявивши, що в цьому немає нічого поганого.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!