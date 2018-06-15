МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу
Чемпіонат світу 2018
ТаблицяКалендарНовини

"Це провал, хлопці": у мережі загнобили матч ЧС-2018 для "жебраків-росіян"

6.8тЧитати новину російською

Поєдинок між збірними Єгипту і Уругваю на стадіоні "Єкатеринбург Арена" виявився невдалим для організаторів чемпіонату світу з футболу 2018 року. Незважаючи на запевнення губернатора Свердловської області Сергія Швіндта про те, що всі квитки на гру продані, це виявилося неправдою.

На стадіоні зяяла величезна кількість порожніх місць. Особливо багато незайнятих сидінь було на центральних трибунах, де порожніх крісел було більше, ніж тих, на яких розташувалися вболівальники.

Новини
ЧС-2018 в Росії: чи будуть українці дивитися мундіаль

Арена в Єкатеринбурзі вміщує 35000 глядачів. За офіційною статистикою гру Єгипет - Уругвай відвідали 27015 вболівальників, однак за оцінками тих, хто був присутній на грі, заповнюваність склали не більше 60%. "Трибуни напівпорожні. На хороших місцях сидять уругвайці і єгиптяни. Жебраки-росіяни товчуться на місцях для жебраків за воротами", - пишуть в мережі.

Відзначимо, що зустріч завершилася перемогою уругвайців - 1: . Єдиний м'яч на 89-й хвилині зустрічі провів Хіменес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський Перший канал осоромився з роликом до ЧС-2018.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяЄкатеринбург
Об'єкти
збірна Єгипту з футболузбірна Уругваю з футболу
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
5
21
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
andrei andrei
andrei andrei
Бл...! Твари свидомые, угомонитесь уже! ЧМ в России состоялся и будет лучшим в истории, как и всегда, когда Российское государство берется за организацию международных мероприятий. Займитесь своим вонючим сараем под ником украина, где все разваливается, гниет и разбегается. Ни промышленнлсти, ни производства. Народ разбегается из тараканьего гнезда. Все дорожает каждый день, партнеры отворачиваются, транзит обходит стороной... Вы правда зомбированы или натуральные дебилы?
Ответить
0
3
2 из 4 ответов | показать все
Gusenkov Konstantin
Gusenkov Konstantin
andrei andrei, кацап угомонись...паРаша самая нищая страна и ты это знаешь...Дам совет смотри меньше ПрапаГондон ТВ у вас в кацапстане....урод кастрюлоголовый
Ответить
1
0
Макаренко Олег
Макаренко Олег
Marin Ella, оргонизациа международних мероприятитй))))))) ой нимагу )))
Ответить
0
0

Наші блоги