"Це провал, хлопці": у мережі загнобили матч ЧС-2018 для "жебраків-росіян"

Поєдинок між збірними Єгипту і Уругваю на стадіоні "Єкатеринбург Арена" виявився невдалим для організаторів чемпіонату світу з футболу 2018 року. Незважаючи на запевнення губернатора Свердловської області Сергія Швіндта про те, що всі квитки на гру продані, це виявилося неправдою.

На стадіоні зяяла величезна кількість порожніх місць. Особливо багато незайнятих сидінь було на центральних трибунах, де порожніх крісел було більше, ніж тих, на яких розташувалися вболівальники.

Арена в Єкатеринбурзі вміщує 35000 глядачів. За офіційною статистикою гру Єгипет - Уругвай відвідали 27015 вболівальників, однак за оцінками тих, хто був присутній на грі, заповнюваність склали не більше 60%. "Трибуни напівпорожні. На хороших місцях сидять уругвайці і єгиптяни. Жебраки-росіяни товчуться на місцях для жебраків за воротами", - пишуть в мережі.

Матч Уругвай-Єгипет. Єкатеринбург. Трибуни напівпорожні. На хороших місцях сидять уругвайці і єгиптяни. Жебраки росіяни товчуться на місцях для жебраків за воротами. - Іскандер Булавін (@I_Bulavin) 15 червня 2018 р

Цікаво, а чи були в історії чемпіонатів світу такі напівпорожні трибуни # Єкатеринбург pic.twitter.com/f7ufhYRmQB - Toтzе (@zagibaigvozdi) 15 червня 2018 р

Відзначимо, що зустріч завершилася перемогою уругвайців - 1: . Єдиний м'яч на 89-й хвилині зустрічі провів Хіменес.

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