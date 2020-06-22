Це просто свавілля! – тренер "Колоса" про матч з "Динамо"

Головний тренер "Колоса" з Ковалівки Руслан Костишин обрушився з критикою на бригаду арбітрів у виїзному матчі 27-го туру УПЛ з "Динамо".

Суддя зустрічі Сергій Бойко за допомогою відеоасистента Євгена Арановського призначив чотири пенальті і вилучив з поля гравця гостей Петрова.

"Я говорю, що завжди потрібно коментувати роботу арбітрів, якщо вони помиляються. Ця зграя-лійка Арановський-Бойко і Бойко-Арановський – це просто свавілля. Я не знаю, ми теж тільки що дивилися ці моменти. Хлопці, ми все ж таки "Колос" Ковалівка, ми не можемо грати з "Динамо" на одного менше, з VARом проти нас, Бойко і Арановський проти нас. Що пацанам говорити? Я розумію, вони можуть помилятися, але ти ж дивишся відео, там же все видно. І футболісти "Динамо" з цього сміються, вони дивляться на цей цирк. Тому у мене й крик душі", – наводить слова Костишина "Динамо" Київ від Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" завдало поразки "Колосу" – 2:1, причому гості не реалізували один пенальті і вихід один на один.