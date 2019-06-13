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"Це помилка": Ахметов висловився про перехід Фонсеки

2.7тЧитати матеріал російською

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов розповів про деталі переходу Паулу Фонсеки в італійську "Рому" і назвав суму, за яку клуб його відпустив.

"Ми завжди заробляємо. Щодо Фонсеки домовилися на 1,5 мільйона євро, тому що "Рома" не готова була платити 5 мільйонів, які були прописані у нього в контракті. Головне, що наш вибір поважають. Три роки тому, коли приходив Паулу, йшов Луческу, всі обговорювали, мовляв, що тепер буде з клубом. І як погано почав Фонсека. Ми програли Суперкубок "Динамо", вилетіли з кваліфікації ЛЧ. Багато говорили, що це помилка, потрібно розлучатися. Але я вірив Паулу, потрібно було проявити терпіння. І в підсумку він віддячив нам яскравою, красивою грою і трофеями. Він залишив про себе добрі спогади в "Шахтарі", — розповів Рінат Ахметов в ефірі телеканалу "Футбол".

Паулу Фонсека після перемоги в Прем'єр-Лізі

Паулу Фонсека після перемоги в Прем'єр-Лізі

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Як повідомляв OBOZREVATEL, коментуючи свій перехід у "Рому", Паулу Фонсека заявив, що хотів би бачити у своїй новій команді 3-4 гравців донецького "Шахтаря".

За інформацією авторитетної італійської газети Corriere dello Sport, серед головних пріоритетів португальця — лідер гірників Ісмаїлі.

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Особи
Рінат АхметовПаулу Фонсека
Теги
ФК ШахтарФК Рома
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