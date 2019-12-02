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2 грудня • оновлено в 22:11
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"Це неправильний підхід": Суркіс розповів про підсилення "Динамо"

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Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував кадрову ситуацію в команді після матчу чергового туру УПЛ проти "Олімпіка" (3:1).

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

"Оцінювати рівень футболістів має тренерський штаб. Саме він ставить мені завдання щодо посилення певних позицій. Позиція захисників? У нас є Попов, який буде в загальній групі з понеділка, а також Бурда, який, ми сподіваємося, відновиться після травми. Михайличенко розраховує і на молодого захисника Сироту. Тренери бачать в ньому великий потенціал. Якщо ми будемо купувати гравців, то тільки тих, хто сильніший за нинішніх футболістів. Це неправильний підхід, коли після кожної помилки ми будемо обговорювати рівень виконавця", – зазначив Ігор Суркіс, чиї слова передає "Динамо від Шурика".

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Також глава клубу розповів про те, чи варто вболівальникам чекати зимового підсилення на трансферному ринку.

"Ми зустрінемося з головним тренером і обговоримо ситуацію. Є певні намітки, але ми не можемо просто купувати гравців для кількості", – додав президент "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в 16-му турі обіграло "Олімпік" з рахунком 3:1, ідеально скориставшись осічкою "Шахтаря", і скоротило відставання від "гірників" у таблиці.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Ігор Суркіс
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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