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26 жовтня • оновлено в 12:41
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"Це фіаско": "гучний трансфер" Шахтаря "викликав грандіозне розчарування уболівальників

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Вболівальники "Шахтаря" не змогли приховати свого розчарування, дізнавшись, що ховається за "гучним трансфером", який днями анонсував Даріо Срна.

"Ми провели дуже великий і хороший трансфер. Упевнений, він підсилить нашу команду і любов між нами і вами", - заявив 20 жовтня хорват.

Виявилося, що "гірники" взяли нову ведучу клубного каналу. Нею виявилася колишня журналістка телеканалу "Прямий" Юлія Палько.

"Ну і навіщо це все,"ГУЧНИЙ ТРАНСФЕР"?! Розчарування", "Це анонсований трансфер? Ви що знущаєтеся...", "І це великий трансфер, оце так фіаско", - пишуть користувачі.

'Це фіаско': 'гучний трансфер' Шахтаря 'викликав грандіозне розчарування уболівальників
'Це фіаско': 'гучний трансфер' Шахтаря 'викликав грандіозне розчарування уболівальників
'Це фіаско': 'гучний трансфер' Шахтаря 'викликав грандіозне розчарування уболівальників
'Це фіаско': 'гучний трансфер' Шахтаря 'викликав грандіозне розчарування уболівальників
'Це фіаско': 'гучний трансфер' Шахтаря 'викликав грандіозне розчарування уболівальників
'Це фіаско': 'гучний трансфер' Шахтаря 'викликав грандіозне розчарування уболівальників

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на кращі фотографії нової співробітниці "Шахтаря".

Юлія Палько

Юлія Палько

Instagram

Юлія Палько

Юлія Палько

Instagram

Юлія Палько

Юлія Палько

Instagram

Юлія Палько

Юлія Палько

Instagram

Юлія Палько

Юлія Палько

Instagram

Юлія Палько

Юлія Палько

Instagram

Юлія Палько

Юлія Палько

Instagram

Юлія Палько

Юлія Палько

Instagram

Юлія Палько

Юлія Палько

Instagram

Юлія Палько

Юлія Палько

Instagram

Юлія Палько

Юлія Палько

Instagram

Юлія Палько

Юлія Палько

Instagram

Юлія Палько

Юлія Палько

Instagram

Юлія Палько

Юлія Палько

Instagram

Юлія Палько

Юлія Палько

Instagram

Новини
Чекати милості Гвардіоли: всі розклади для виходу "Шахтаря" з групи Ліги чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня зустріч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Динамо" Загреб завершилася з рахунком 2:2.

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ФК Шахтар
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