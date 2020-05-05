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6 травня • оновлено в 07:27
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"Це біда": названі наслідки пандемії коронавiрусу для УПЛ

2.9т
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Колишній гендиректор луганської "Зорі" Сергій Рафаїлов спрогнозував наслідки пандемії коронавiрусу для українського футболу.

Сергій Рафаїлов

Сергій Рафаїлов

"Цей вірус – це біда, яка звалилася на людство. Після паузи український футбол буде зовсім іншим. Я не думаю, що якісний і кількісний склад нашого футболу буде таким же, як до коронавiрусу. В основному, сильно постраждає Друга ліга. Перша ліга теж, а з Нового року і Прем'єр-ліга. У світі та Україні очікується падіння економіки. А у нас взагалі все гіпертрофовано відбувається, тому зміни будуть великі", – сказав Сергій Рафаїлов в інтерв'ю програмі #ЗалишайсязФутболом на ТК "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, спортивний лікар назвав плачевні наслідки карантину для футболу. На думку ескулапа, спортсмени після тривалої паузи через коронавiрус не зможуть повернутися в звичний режим, зберігши колишні кондиції.

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Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Прем'єр-ліга України Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Сергій Рафаїлов
Місце
Україна
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Коронавірус. Найважливіше

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