Трьом гравцям Саудівської Аравії загрожує небезпека

Принизливий програш саудитів в матчі-відкриття ЧС-2018, розлютив голову Федерації футболу Саудівської Аравії Аделя Іззата. Він повідомив журналістам, що трьох гравців національної збірної чекає покарання за жахливий футбол, показаний в матчі проти росіян.

"Ми дуже засмучені поразкою. Це абсолютно незадовільний результат, оскільки він не відображає рівня нашої підготовки. Кілька гравців отримають стягнення - воротар Абдулла Аль-Маюф, нападник Мохаммад Аль-Сахлаві і захисник Омар Хавсаві", - цитує слова Іззата сайт телеканалу НТВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі Росія - Саудівська Аравія арабські футболісти розгромно поступилися господарям чемпіонату.