МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу
Чемпіонат світу 2018
ТаблицяКалендарНовини

Трьом гравцям Саудівської Аравії загрожує небезпека

2.9тЧитати новину російською

Принизливий програш саудитів в матчі-відкриття ЧС-2018, розлютив голову Федерації футболу Саудівської Аравії Аделя Іззата. Він повідомив журналістам, що трьох гравців національної збірної чекає покарання за жахливий футбол, показаний в матчі проти росіян.

Новини
Росія - Саудівська Аравія: відео голів ЧС-2018

"Ми дуже засмучені поразкою. Це абсолютно незадовільний результат, оскільки він не відображає рівня нашої підготовки. Кілька гравців отримають стягнення - воротар Абдулла Аль-Маюф, нападник Мохаммад Аль-Сахлаві і захисник Омар Хавсаві", - цитує слова Іззата сайт телеканалу НТВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі Росія - Саудівська Аравія арабські футболісти розгромно поступилися господарям чемпіонату.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяМосква
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги