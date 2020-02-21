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21 лютого • оновлено в 13:28
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Тролінг року: в матчі Ліги Європи футболіст познущався над стражданнями суперника

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Нападник амстердамського "Аякса" Раян Бабель знущально спародіював захисника "Хетафе" Аллана Ньома, який картинно корчився від болю після зіткнення з футболістом.

На початку другого тайму поєдинку Ліги Європи Бабель і Ньом вели боротьбу за м'яч, в результаті чого гравець іспанського клубу опинився на газоні, але арбітр фол не зафіксував. Команди ще декілька секунд продовжували матч, поки суддя не зупинив зустріч через Ньома, який корчився від болю.

Райан Бабель насміхається над Алланом ньом в матчі Ліги Європи

Райан Бабель насміхається над Алланом ньом в матчі Ліги Європи

Бабель обурився діями суперника та почав імітувати його рухи, також впавши на траву. Камерунець, побачивши, що відбувається, піднявся на ноги, продовжуючи кульгати, за що тут же був знову висміяний гравцем "Аякса". Рефері не оцінив гумор нідерландського футболіста та нагородив його жовтою карткою.

Відзначимо, що перший матч між "Хетафе" й "Аяксом" завершився несподіваною перемогою іспанського клубу з рахунком 2:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" вдало розпочав другу половину сезону, перегравши "Бенфіку" в першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Тема
Ліга Європи
Місце
Іспанія
Теги
ФК Хетафе ФК Аякс
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