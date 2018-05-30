Триразовий чемпіон світу трагічно загинув в Росії

Триразовий чемпіон світу і чотириразовий переможець чемпіонату Європи з гирьового спорту Іван Мартиневіч трагічно загинув в ДТП під Твер'ю, повертаючись зі змагань.

31-річний спортсмен вирішив на машині дістатися з Санкт-Петербурга, де взяв бронзову медаль, до Москви, звідки повинен був летіти в рідній Омськ. Близько 3:30 ранку транспортний засіб, в якому знаходився спортсмен, врізалося в стояв на узбіччі вантажівку. Травми спортсмена виявилися смертельними.

"Що сталося, поки невідомо. Можливо, водій заснув за кермом", - цитує прес-служба Мінспорту Омської області тренер Івана, Віктор Єлісєєв.

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