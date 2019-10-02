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3 жовтня • оновлено в 00:28
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Тренера "Аталанти" перед матчем із "Шахтарем" здивувало українське слово

2.4т Читати матеріал російською

Головного тренера італійської "Аталанти", яку донецький "Шахтар" обіграв напередодні в Лізі чемпіонів, повеселило українське слово "питання".

Джан П'єро Гасперіні кілька разів посміхнувся під час фрази перекладачки. Виявилося, що слово "питання" українською співзвучно з прізвищем Андреа Петан'i – футболіста, що грав за "Аталанту" в 2016/2018 роках.

Під кінець пресконференції Гасперіні не витримав, заявивши жартома що "Петан'я сьогодні не грає".

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Нагадаємо, що зустріч у Мілані на стадіоні "Сан Сіро" між "Аталантою" і "Шахтарем" завершилася з рахунком 2:1 на користь команди з України. Крім Соломона гол за "оранжево-чорних" забив Мораес, а Андрій Пятов відбив пенальті.

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Тема
Шахтар - Аталанта
Тег
ФК Аталанта
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