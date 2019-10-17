Тренер збірної Португалії знайшов безглузду відмазку після поразки від України

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш прокоментував поразку своєї команди у відбірковому матчі Євро-2020 від збірної України (1:2), засумнівавшись в одному з рішень арбітра.

Фернандо Сантуш Yuriy Yureff

"Збірна Португалії - згуртована команда, яка завжди грає з холодною головою. Але після першого пропущеного м'яча ми стали поспішати. Цього не можна було робити проти такого хорошого суперника, як збірна України. Україна отримувала м'яч і створювала небезпеку біля наших воріт. Вони забили другий м'яч, а могли забити і третій", - зізнався Сантуш в інтерв'ю O Jogo.

За словами наставника португальської збірної, він намагався пояснити гравцям, щоб вони діяли холоднокровніше.

"З пенальті ми скоротили розрив у рахунку, могли ризикнути і на більше. У нас було два-три гольові моменти, але це футбол. Справедливим результатом була б нічия, але справедливості у футболі не буває. Ми прекрасно вивчили України. Я розробив, на мій погляд, ідеальну стратегію на цей матч. І я несу за неї відповідальність. Все змінив перший гол з кутового. Після нього стратегія перестала працювати. Невідомо, чи був там ще той кутовий..." - додав португальський тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник української збірної Андрій Шевченко після перемоги над Португалією заявив, що побачив на полі "11 левів" у складі своєї команди.

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