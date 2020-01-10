Тренер "Вест Хема" розповів про відновлення Ярмоленка

Головний тренер "Вест Хема" Девід Мойес поділився інформацією про відновлення українського півзахисника Андрія Ярмоленка після травми.
"Андрію зроблять ще одну ін'єкцію в стегно. Ми чекаємо його повернення, щоб подивитися, як укол вплине на його фізичну готовність. Сподіваємося, що він вибув ненадовго", – заявив Мойес в інтерв'ю офіційному сайту "Вест Хема".
Андрій Ярмоленко
Football.ua
Нагадаємо, що Ярмоленко травмував задню поверхню стегна в кінці грудня і повинен повернутися на поле в другій половині січня. Востаннє він грав у виїзному матчі своєї команди проти "Саутгемптона" 14 грудня, вийшовши на заміну за 18 хвилин до завершення поєдинку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Вест Хем" збирається виставити на продаж Андрія Ярмоленка в зимове трансферне вікно.
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