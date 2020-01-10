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10 січня • оновлено в 12:08
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Тренер "Вест Хема" розповів про відновлення Ярмоленка

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Головний тренер "Вест Хема" Девід Мойес поділився інформацією про відновлення українського півзахисника Андрія Ярмоленка після травми.

"Андрію зроблять ще одну ін'єкцію в стегно. Ми чекаємо його повернення, щоб подивитися, як укол вплине на його фізичну готовність. Сподіваємося, що він вибув ненадовго", – заявив Мойес в інтерв'ю офіційному сайту "Вест Хема".

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Football.ua

Новини
"Вест Хем" готує підставу Ярмоленку

Нагадаємо, що Ярмоленко травмував задню поверхню стегна в кінці грудня і повинен повернутися на поле в другій половині січня. Востаннє він грав у виїзному матчі своєї команди проти "Саутгемптона" 14 грудня, вийшовши на заміну за 18 хвилин до завершення поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Вест Хем" збирається виставити на продаж Андрія Ярмоленка в зимове трансферне вікно.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія Лондон
Тег
ФК Вест Хем
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