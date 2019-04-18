Тренер "Шальке" пояснив, чому "поставив хрест" на Коноплянці

Головний тренер "Шальке" Хуб Стевенс заявив, що українець Євген Коноплянка не вписується в його тактичну схему.

Євген Коноплянка

"Коноплянка не потрапляє у склад через тактику. Він добре тренується. Але подивіться на нашу організацію гри, ви все зрозумієте", – сказав Стевенс в інтерв'ю Ruhr24.

Свій останній матч футболіст збірної України в складі "кобальтових" провів 3 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулої зими Євген Коноплянка перебував за крок від переходу в турецький "Бешикташ", однак в останній момент трансфер був заблокований головним тренером стамбульського клубу.

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