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Тренер "Шальке" пояснив, чому "поставив хрест" на Коноплянці

3.6тЧитати матеріал російською

Головний тренер "Шальке" Хуб Стевенс заявив, що українець Євген Коноплянка не вписується в його тактичну схему.

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

"Коноплянка не потрапляє у склад через тактику. Він добре тренується. Але подивіться на нашу організацію гри, ви все зрозумієте", – сказав Стевенс в інтерв'ю Ruhr24.

Свій останній матч футболіст збірної України в складі "кобальтових" провів 3 квітня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, минулої зими Євген Коноплянка перебував за крок від переходу в турецький "Бешикташ", однак в останній момент трансфер був заблокований головним тренером стамбульського клубу.

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Тема
Чемпіонат Німеччини
Особа
Євген Коноплянка
Місце
Німеччина
Тег
ФК Шальке
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