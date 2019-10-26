Тренер побив всю команду в роздягальні і потрапив на відео

Головний тренер турецької молодіжної команди "Кайсері Мейсуспор" Халіт Курт побив всю свою команду під час перерви матчу проти однолітків з "Кайсері Ідман Юрду".

Інцидент стався три роки тому, але відео спливло в мережі лише напередодні. Увійшовши в роздягальню, наставника так обурив рахунок 1:3, що він став кричати на гравців і роздавати їм по черзі жорсткі ляпаси.

"Я жалкую про те, що трапилося. Ми вже мобілізували дисциплінарний комітет. Однак скарг на тренера ні від футболістів, ні від їхніх батьків не надходило", - прокоментував інцидент президент Федерації аматорських спортивних клубів міста Кайсері Муса Сойкарджі.

"Я люблю своїх гравців. У нас відносини, як між батьком і дітьми, ніякої акторської гри. Що стосується відео, те, що відбувається в роздягальні, не повинно ставати надбанням громадськості, як дії пари в спальні. Такі речі можуть відбуватися, коли у команди мета виграти матч або завоювати трофей. Багато тренерів роблять. Але тепер з мене зробили цапа-відбувайла. Я приношу свої вибачення. Але шкодую нi про ляпас, а про те, що проклинав футболістів", - заявив Курт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий американський тренер Джеймс Алі Башир, яка пропрацювала 5 років з українцем Олександром Усиком, і який раніше тренував Володимира Кличка, був побитий в США.

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