Тренер побив футболіста своєї команди після спарингу

Форвард вірменського "Арарату" Мпумелело Дадібой Зване звинуватив тренера своєї команди Абраама Хашманяна в побитті і расистських образах. За словами футболіста, він кілька разів потерпав від свого наставника.

Вперше Хашманян заліпив йому ляпас 2 березня після програшу. Тренер пояснив свою поведінку тим, що Зван посміхався, незважаючи на результат. Однак через три тижні після товариського поєдинку форварду знову дісталося від тренера.

"Після гри Абраам прийшов до мене в кімнату і покликав мене, мало того, що кричав "дурний, марний, чорний іноземець", так ще й потім дав ляпас і вдарив мене. Я почав штовхати його, деякі футболісти побачили те, що відбувається і зупинили тренера. мені було боляче, і я був шокований, що тренер може вдарити гравця. Найгірше те, що він прийшов в мою кімнату і побив мене, тому що я завжди мовчав", - цитує звання Armfootball.

Мпумелело Дадібой Зване

Футболіст хотів звернутися до лікарні після інциденту, але йому не дали цього зробити.

"Я не став битися, попросив відвезти мене в лікарню. Мені було боляче, але мені не дозволили. Лікар клубу прописав таблетки знеболюючі, у мене боліли шия, ліве око і щелепа. Я звернувся в федерацію, мені подзвонили, я дав свідчення, розповів , що трапилося. Вони сказали, що розслідують інцидент. Зараз чекаю. Якщо федерація не допоможе, я відразу відправлю свою справу в ФІФА ", - розповів про свої наміри форвард" Арарату ".

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