Тренер "Миная": могли ганяти "Динамо" по Україні

Головний тренер "Миная" Василь Кобін, коментуючи матч проти "Динамо" в 4-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі, зізнався, що добровільно погодився на перенесення матч до Києва.

За словами ексфутболіста "Шахтаря", приймаючи це рішення, він керувався тими думками, що для іміджу України нашу країну повинні представляти два клуби в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

"Дійсно, ми могли ганяти динамівців по країні, тим більше вони втомлені після гри з "Гентом", але я пішов на такий крок не тому, що хтось подзвонив мені, а через чисто людське бажання допомогти команді краще підготуватися до важливої гри в Лізі чемпіонів. Для нашої команди, навпаки, це навіть краще, оскільки у нас багато молодих гравців, які не виступали на рівні Прем'єр-ліги. і для них приїзд до Києва і матч на легендарному стадіоні, де грали легендарні футболісти, під=шов тільки на користь", – цитує Кобіна пресслужба "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Минай" – "Динамо" пройшов на столичному НСК "Олімпійський" і завершився з рахунком 0:4