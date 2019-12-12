"Треба перезимувати": екстренер збірної України висловився про Зеленського

Колишній наставник "Металіста", "Дніпра" і збірної України Мирон Маркевич заявив, що ще рано оцінювати роботу нової влади.

"Потрібно, щоб хоча б рік пройшов. Важко поки щось говорити. Буде Нормандський формат, подивимося, що там вирішать. Ще раз кажу, рано ще робити висновки. Треба перезимувати ще, щоб люди зрозуміли, що їм стало трохи легше", – сказав Маркевич в інтерв'ю YouTube-каналу Stargorod Sport.

Мирон Маркевич Динамо Київ від Шурика

Він також поділився думкою про те, як змінилося його ставлення до нового президента України Володимира Зеленського з моменту його приходу до влади.

"Принаймні, він правильно говорить. Подивимося, як все буде здійснено", – додав Маркевич.

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