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Травма Ярмоленка: нові подробиці озвучив лікар "Динамо"

4.5тЧитати матеріал російською

Операція, яку переніс півзахисник збірної України та клубу "Вест Хем" Андрій Ярмоленко після важкої травми, отриманої у лондонському дербі, не найскладніша процедура, розповів лікар київського "Динамо" Леонід Миронов.

"Набагато важливіший процес реабілітації після неї. Наскільки мені відомо, відновлення займе близько шести місяців, але не треба забувати, що потім необхідно буде ще працювати над м'язовою масою гомілки, стегна і загальним функціональним станом", — розповів лікар "Динамо" сайту zbirna.com.

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За словами Леоніда Миронова, йому не відомі подробиці пошкодження, але, звісно, розрив ахілла — це одна з найважчих травм у футболі.

"Тут багато чого залежить від конкретного місця самого розриву. Якщо виходити з озвучениху Англії термінів відновлення, то в даній ситуації пошкоджена, якщо так можна висловитися, не найскладніша частина ахілла. Свого часу у Євгена Макаренка був розрив внизу ноги, і це набагато гірше. Я не хочу робити жодних прогнозів, а просто побажаю Андрію якнайшвидшого повернення у стрій. Важливо, щоб він якомога швидше відійшов психологічно", — сказав медик на завершення коментаря.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, український півзахисник клубу "Вест Хем" Андрій Ярмоленко у матчі чемпіонату Англії забив ефектний гол "Манчестер Юнайтед"

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Об'єкт
ФК Вест Хем
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