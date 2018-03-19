Трансфер лідера "Шахтаря": з'явився новий претендент на гравця

Французький клуб "Парі-Сен Жермен" вступив у боротьбу за трансфер бразильського півзахисника Фреда з донецького "Шахтаря", повідомляє британське видання Daily Star.

Саме парижан вважають головним конкурентом англійського клубу "Манчестер Юнайтед", який готовий викласти за бразильця 40 мільйонів фунтів. Також у ПСЖ намір роздобути нинішнього наставника "червоних дияволів" Жозе Моуріньо, який раніше називав Фреда пріоритетною трансферною ціллю англійців, проте в п'ятницю португалець повідомив про те, що залишається у Манчестері.

Як повідомляв "Обозреватель", генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін напередодні повторного поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Роми" повідомив про відхід Фреда з команди.