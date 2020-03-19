Трагічно помер чемпіон Росії

Чемпіон Росії по MMA (версія Fight Nights), майстер спорту країни по самбо, тайського боксу та рукопашного бою Віталій Пантелєєв помер у віці 27 років. Причина смерті не повідомляється.

Віталій Пантелєєв

Пантелєєв почав свою кар'єру в 2011 році. Він брав участь в турнірах FNG, RF, CNN і зустрічався на поєдинках з такими суперниками, як Ігор Чемякін і Алі Багаутінов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий півзахисник англійських футбольних клубів "Кардіфф Сіті" і "Астон Вілли" Пітер Уіттінгем помер в 35 років.

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