"Трагічні події": Ахметов зробив заяву про "Донбас Арену"

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов категорично спростував чутки про те, що збирається побудувати новий стадіон для своєї команди.

"Новий стадіон? Ні, в жодному разі. У нас є "Донбас Арена" і всі ми живемо мрією, що "Шахтар" повернеться на "Донбас Арену" і буде проводити там свої найяскравіші матчі", — сказав Ахметов в інтерв'ю програмі Великий футбол.

"Я дуже сильно скучаю за футболом. Почалися всі трагічні події, і я в Донецьк не можу повернутися вже шостий рік. П'ять років я не був на стадіоні. Я б хотів, щоб ми на стадіоні опинилися з нашими вболівальниками. Щоб ми разом дивилися, пишалися, раділи, плакали від гри нашої команди", — додав президент.

Раніше Рінат Ахметов вперше публічно висловився про скандальний перехід з київського "Динамо" в "Шахтар" форварда Жуніора Мораеса і прокоментував висловлювання Ігоря Суркіса, який назвав бразильця зрадником.

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