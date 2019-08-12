Трагедія у новачка "Динамо": "Шахтар" відреагував на скандал

Донецький "Шахтар", який переміг напередодні "Динамо" в матчі чемпіонату Прем'єр-ліги, приніс вибачення нападнику киян Жерсону Родрігесу за дикий коментар під постом гравця в Instagram.
"Жерсон, ми щиро шкодуємо про написаний учора коментар. Це була помилка. Будь ласка, прийми наші вибачення", - написав Instagram-аккаунт "Шахтаря".
Жерсон Родрігес
ФК "Динамо"
Вся буча зчинилася в суботу, 10 серпня, коли Жерсон Родрігес забив у ворота "Шахтаря" свій дебютний гол за "Динамо", який присвятив пам'яті померлої на початку травня матері. "Мама, люблю тебе і сумую", - написав Жерсон Родрігес.
ФК "Шахтар" по-хамськи відреагував на пост футболіста команди суперника: "Ти обрав неправильну команду".
Через 15 годин коментар був видалений, але пізніше "Шахтарю" довелося вибачатися перед динамівцем.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Динамо" після бійки принизив двох гравців "Шахтаря", назвавши одного з них клоуном.
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