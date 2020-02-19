"Тоттенхем" - "РБ Лейпциг": відеоогляд плей-офф Ліги чемпіонів

Англійський "Тоттенхем" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів несподівано поступився вдома німецькому "РБ Лейпциг". Зустріч в Лондоні завершилася з рахунком 0: 1.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися відеооглядом поєдинку.

"Тоттенхем" Англія – "РБ Лейпциг" Німеччина 0: 1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 58, пенальті Вернер.

Тоттенхем – Льоріс, Санчес, Девіс, Орье, Алдервейрелд, Ло Чельсо, Жедсон Фернандеш (Ндомбеле, 64), Лукас Моура, Уінкс, Бергвейн, Аллі (Ламела, 64).

РБ Лейпциг – Гулачі, Клостерманн, Мукіеле, Анхеліньо, Ампаду, Нкунку (Айдара, 74), Лаймер (Форсберг, 83), Забітцер, Хальстенберг, Вернер, Шик (Поульсен, 77).

Попередження: Ло Чельсо (10), Забітцер (12), Вернер (33), Девіс (56), Нкунку (72), Ламела (90).

Нагадаємо, що по ходу групового турніру ЛЧ, у "шпор" змінився головний тренер. Замість Маурісіо Почеттіно команду очолив одіозний Жозе Моуріньо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в перших матчах 1/8 фіналу "Атлетіко" обіграв "Ліверпуль" (1:0), а "Боруссія" була сильніше ПСЖ (2:1).

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