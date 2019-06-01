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Тоттенхем - Ліверпуль: онлайн відео голів

Тоттенхем - Ліверпуль: онлайн відео голів
У фіналі Ліги чемпіонів вдруге в історії зустрічаються англійські команди
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У Мадриді в фіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 грають англійські "Тоттенхем" і "Ліверпуль".

Вже на 34 секунді "червоні" заробили пенальті, який бездоганно реалізував єгиптянин Мохаммед Салах.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Тоттенхем – Ліверпуль і пропонує своїм читачам подивитися онлайн відео голів.

"Тоттенхем" Англія – "Ліверпуль" Англія 0:1

Тоттенхем – Льоріс, Алдервейрелд, Роуз, Тріпп'єр, Вертонген, Аллі, Уінкс, Сіссоко, Еріксен, Сон Хин Мін, Кейн.

Ліверпуль – Аліссон, Матіп, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабіньо, Вейналдум, Мане, Салах, Фірміно.

Гол: 0:1 – 2, пенальті Салах.

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Раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, як українським уболівальникам краще дивитися фінальний матч Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Ліверпуль".

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Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Місце
ІспаніяМадрид
Теги
ФК ЛіверпульТоттенхем Хотспур
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