Тоттенхем — Ліверпуль: названо фаворита фіналу Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" вважається фаворитом фіналу Ліги чемпіонів 2019 року, в якому "червоні" зіграють зі співвітчизниками з лондонського "Тоттенхема".

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ванда Метрополітано" у Мадриді в суботу, 1 червня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матча Тоттенхем — Ліверпуль. Початок гри — о 22:00 за київським часом.

Ставки на перемогу "Ліверпуля" в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,95. Нічия оцінюється котируванням 3,45. А показники на успіх "шпор" досягають рівня 4,00.

Тоттенхем – Ліверпуль

При цьому на те, що команда Юргена Клоппа стане володарем трофея, перемігши в овертаймі або серії пенальті, можна поставити з коефіцієнтом 1,49. Аналогічна позиція на "Тоттенхем" пропонується з котируванням 2,60.

Нагадаємо, судити матч Тоттенхем — Ліверпуль довірили арбітру, який увійшов до історії Ліги чемпіонів і водночас втрапив у скандал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) ухвалив несподіване рішення щодо фіналу Ліги чемпіонів.

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