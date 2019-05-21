Тоттенхем — Ліверпуль: названо фаворита фіналу Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" вважається фаворитом фіналу Ліги чемпіонів 2019 року, в якому "червоні" зіграють зі співвітчизниками з лондонського "Тоттенхема".
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ванда Метрополітано" у Мадриді в суботу, 1 червня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матча Тоттенхем — Ліверпуль. Початок гри — о 22:00 за київським часом.
Ставки на перемогу "Ліверпуля" в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,95. Нічия оцінюється котируванням 3,45. А показники на успіх "шпор" досягають рівня 4,00.
Тоттенхем – Ліверпуль
При цьому на те, що команда Юргена Клоппа стане володарем трофея, перемігши в овертаймі або серії пенальті, можна поставити з коефіцієнтом 1,49. Аналогічна позиція на "Тоттенхем" пропонується з котируванням 2,60.
Нагадаємо, судити матч Тоттенхем — Ліверпуль довірили арбітру, який увійшов до історії Ліги чемпіонів і водночас втрапив у скандал.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) ухвалив несподіване рішення щодо фіналу Ліги чемпіонів.
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