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16 травня • оновлено в 03:32
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Тому що українець: ексфутболіст "Дніпра" Євген Бохашвілі згадав скандальну ситуацію в Латвії

8.3т
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Український нападник індонезійського футбольного клубу "ПСС Слеман" Євген Бохашвілі, який раніше виступав за "Дніпро", розповів, як зірвався його перехід у ФК "Рига".

"Поїхав до Латвії і було у мене дуже велике невезіння. Пройшов перегляд у ФК "Рига", і мені вже сказали, що будуть підписувати, і я зіткнувся з такими речами, коли нічого не залежить від футболіста. Виявилося, що президент клубу не зовсім позитивно ставиться до українців, а він думав, що я грузин. У мене ж прізвище Бохашвілі", – розповів футболіст в інтерв'ю виданню Football.ua.

Євген Бохашвілі

Євген Бохашвілі

Football.ua

Він зазначив, що вже мав підписувати контракт і вирушати з командою на збори, але "його кинули" в останній момент.

"Коли пройшов перегляд і вони погодилися підписувати, то подзвонив агент і сказав, що клуб почав давати задню. Я не міг зрозуміти чому, адже добре зіграв у товариських матчах, показав себе. Тренер сказав, що влаштував його. Тоді збори мали бути в Дубаї, і у мене вже взяли паспорт, щоб оформлювати візу, але в останній момент мене кинули", – підсумував Бохашвілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Олексій Хахльов потрапив у скандал із червоним прапором і Леніним.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Індонезія
Тег
ФК Дніпро
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