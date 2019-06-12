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Тисячі смертей: у Катарі грандіозний скандал, пов'язаний із підготовкою до ЧС-2022

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На будівництві стадіонів до майбутнього в Катарі Чемпіонату світу з футболу-2022, загинули не менше 1400 будівельників із Непалу.

Така жахлива цифра була озвучена в документальному фільмі німецької телекомпанії WDR, у якому розповідається про нестерпне становище робітників, які живуть у жахливих умовах і щодня ризикують своїм життям, зводячи арени для майбутнього мундіалю. Представник Міністерства праці Нараян Рагмі та уряд країни підтвердили факт загибелі будівельників із Непалу, повідомляє Arab News.

Заради таких стадіонів гинуть робітники з Непалу

Заради таких стадіонів гинуть робітники з Непалу

"У мене поки немає інформації про документальний фільм. Але те, що багато непальських робітників загинули в Катарі, це правда. Відтоді, як ми почали відправляти наших працівників у Катар, деякі люди загинули. Я не впевнений, чи є точною цифра – 1400 осіб. Повинен уточнити це з владою, яка пов'язана з проблемою", — сказав Рагмі.

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Зазначається, що сім'ї загиблих робітників повідомили WDR, що не отримали ніякої компенсації від Катару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонат світу в Катарі пройде в 2022 році з 21 листопада по 18 грудня на восьми стадіонах, які в країні будуються "з нуля". Жеребкування відбіркового турніру до ЧС-2022 відбудеться в 2019 році, фінального – в квітні 2022-го. Матч-відкриття заплановано на 21 листопада, фінал – на 18 грудня.

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Тема
ЧС-2022
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Елисеева Юлия
Елисеева Юлия
Cпacи6о тeм, ктo пoкaзaл мне сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/0b5egn Пpocто пpoйдя простoй oпрoc полyчилa почти полyгодoвую зapплaту)) Пользyйтeсь, пoка eще ecть вoзможноcть=)
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кирик вадим
кирик вадим
Удивили ) 50 тыс корейцев с КНДР работали на стройках чм18 вна расее, при этом 80% заработка отчислялось прямо в КНДР, государству
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
кирик вадим, бред сивой кобылой, в России всего до 50 000 корейцев работают, причем здесь ЧМ 2018?. А налоги это законы КНДР.
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Серуня, да не извиняйся, xoxленок, и так ясно, что ты по природной тупости не знал, что КНДР это Северная Корея, а не Китай. Да,ещё, в 17-ом году во всей Российской Федерации по квотам работало 45 тысяч корейцев, из них в европейской части две трети. Приехать из КНДР нелегально и устроиться на работу практически невозможно.
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