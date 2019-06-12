Тисячі смертей: у Катарі грандіозний скандал, пов'язаний із підготовкою до ЧС-2022

На будівництві стадіонів до майбутнього в Катарі Чемпіонату світу з футболу-2022, загинули не менше 1400 будівельників із Непалу.

Така жахлива цифра була озвучена в документальному фільмі німецької телекомпанії WDR, у якому розповідається про нестерпне становище робітників, які живуть у жахливих умовах і щодня ризикують своїм життям, зводячи арени для майбутнього мундіалю. Представник Міністерства праці Нараян Рагмі та уряд країни підтвердили факт загибелі будівельників із Непалу, повідомляє Arab News.

Заради таких стадіонів гинуть робітники з Непалу

"У мене поки немає інформації про документальний фільм. Але те, що багато непальських робітників загинули в Катарі, це правда. Відтоді, як ми почали відправляти наших працівників у Катар, деякі люди загинули. Я не впевнений, чи є точною цифра – 1400 осіб. Повинен уточнити це з владою, яка пов'язана з проблемою", — сказав Рагмі.

Зазначається, що сім'ї загиблих робітників повідомили WDR, що не отримали ніякої компенсації від Катару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонат світу в Катарі пройде в 2022 році з 21 листопада по 18 грудня на восьми стадіонах, які в країні будуються "з нуля". Жеребкування відбіркового турніру до ЧС-2022 відбудеться в 2019 році, фінального – в квітні 2022-го. Матч-відкриття заплановано на 21 листопада, фінал – на 18 грудня.

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