"Ти не звільнений": Хацкевич зізнався, що йому насправді сказав Суркіс

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про своє звільнення з команди і розмову з президентом клубу.

"Знаючи його і наші відносини, ніяких для мене питань і образи через те, що Ігор Суркіс повідомив про відставку через телефон не виникало. Може бути і можна було зустрітися, щоб висловити наші думки, але після гри з "Брюгге" ми зателефонували і він сказав: "Ти не звільнений, тобі просто потрібно відпочити трошки", - заявив Олександр Миколайович в інтерв'ю Вацко Live.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Брюгге" завершився з рахунком 3:3, що не дозволило киянам продовжити участь в турнірі.

На наступний день після матчу білоруський тренер "біло-синіх" разом з тренерським штабом був звільнений.

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