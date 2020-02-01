Термінатор, рудий та дурні: 5 трансферів, що вразили Європу цієї зими

Опівночі 31 січня стрілки годинника перевалили за 12-ту, зупинивши величезну машину переговорів, угод і підписань контрактів – зимове трансферне вікно в Європі закрито.

За січень клуби так і не підірвали справжню трансферну "бомбу" (типу переходу Едінсона Кавані в "Атлетіко"), але кілька разів порадували своєрідними сюрпризами. Наприклад, ще в грудні мало хто міг очікувати, що "Тоттенхем" продасть свого недавнього лідера за "копійки", а "Ювентус" стане бити трансферні рекорди на покупку 19-річного шведа?

OBOZREVATEL детально розглядає зимовий трансферний лист європейських клубів і знаходить найкращі та в той же час дещо неординарні переходи, які вразили Європу цієї зими.

Найнаївніший та найдорожчий: Бруно Фернандеш

У фокусі: 25-річний португальський хавбек Бруну Фернандеш

Трансферний шлях: "Спортинг" (Лісабон, Португалія) – "Манчестер Юнайтед" (Англія)

Фішка: став найдорожчим трансфером зими за 55 млн. євро

Коли Бруну Фернандеш офіційно поставив підпис під контрактом з МЮ, багато хто зітхнув з великим полегшенням – найважчий трансфер останніх років для "Манчестер Юнайтед" завершено. Але чи окупляться старання?

Бруно Фернандеш twitter.com/brfootball

"Червоні дияволи" довго вели півзахисника, який може нарешті реально підсилити центр поля і перетворити гру півзахисту. Фернандешу це реально під силу – в "Спортінгу" він вів гру на одному диханні та відмінно диригував командою за допомогою своїх передач. Крім цього, і сам Бруну дуже результативним: 32 голи в 53-х матчах минулого сезону та статус самого забивного півзахисника Європи. А з сезону 2017/2018 португалець постійно займає 3-є місце за кількістю забитих голів в лізі (39), а також 2-е – за кількістю ассистов (28) в чемпіонаті.

Але справа в тому, що покупка Фернандеша бачиться занадто наївною в плані світлого майбутнього. Справи у нинішнього "Манчестер Юнайтед" йдуть добре, і без єдиного глобального чіткого плану (як, наприклад, в останні роки у "Ліверпуля") команда не може повернути колишнє звання "топ". Керівництво клубу часто ставить під сумніви свій рівень менеджемнта, головний тренер Уле Гуннар Сульшер провалюється в багатьох компонентах своєї роботи, а футболісти не можуть відшукати стабільність.

Тепер Бруно Фернандеш пірнає в увесь цей вирій, мимоволі беручи на себе обов'язок витягувати МЮ з ями. Але в цей час у Сульшера немає навіть чітко сформованого півзахисту, поки Погба та Мактонімей заліковують важкі травми, а інших бажаних виконавців МЮ так і не вдалося роздобути...

Найабсурдніший: Крістіан Еріксен

У фокусі: 27-річний данський півзахисник Крістіан Еріксен

Трансферний шлях: "Тоттенхем" (Лондон, Англія) – "Інтер" (Мілан, Італія)

Фішка: один з лідерів "Тоттенхема" і кращих хавбеків Європи йде всього за 20 мільйонів

Ще минулої зими Крістіан Еріксен претендував на перехід в "Реал" як один з кращих атакуючих півзахисників Європи. І потенційно як один з найдорожчих. Але ті часи минули, і данець виявився в "Інтері".

Крістіан Еріксен twitter.com/GlintFootball

Безсумнівно, самі італійці – тільки молодці. Міланці змогли залучити топового півзахисника в свій новий проект чемпіонської гонитви за "Ювентусом", і у Антоніо Конте вимальовується чудовий набір атаки. Зі свого боку, і Еріксену цей трансфер може принести чималу користь, хоча б тому, що данцеві після 6-ти років в Лондоні вже пора було щось змінити. В результаті Крістіан та "Інтер" цілком легко вдарили по руках, утворивши дуже цікавий перспективний союз.

А ось "Тоттенхем", таке враження, залишився обдуреним. Один з лідерів команди (ще тієї команди, Маурісіо Почеттіно), відмінний творець і базовий елемент успіху "Шпор" з виходом у фінал Ліги чемпіонів минулого сезону – Еріксен був головним активом "Тоттенхема" зараз, який можна було класно продати. Так, в той же "Реал". Але замість цього лондонці тягнули до останнього, а коли з приходом Моуріньо Крістіан точно опинився за бортом нового проекту, то був відпущений всього за 18 мільйонів євро.

Розчарувавший найбільше: Кшиштоф Пьонтек

У фокусі: 24-річний польський форвард Кшиштоф Пьонтек

Трансферний шлях: "Мілан" (Італія) – "Герта" (Берлін, Німеччина)

Фішка: ще недавно один з найперспективніших форвардів Європи перейшов в 13-ту команду Бундесліги

Який же фурор викликав Пентек в минулому сезоні, забиваючи голи за "Дженоа" і зробивши перехід в "Мілан"! Кшиштоф бачився як нова гольова машина міланців, але все обернулося куди сумніше.

Кшиштоф Пентек twitter.com/HerthaBSC

У бомбардирських здібностях Пьонтека сумніватися не доводиться, навіть зараз він залишається потенційно нападником найвищого рівня. 24 голи в чемпіонаті минулого сезону яскраво демонструють, що Кшиштоф дійсно володіє гольовим чуттям і всіма інструментами для його реалізації.

Але минулої зими Пьонтека багато попереджали, що нинішній "Мілан" - дуже сумнівний та навіть небезпечний варіант для підвищення. Зараз в керівництві "россо-нері" справжній бардак, тренера змінюються як рукавички, а команда вже стала повсякденним середняком Серії А. Без чіткої концепції та впевненості досвідченого наставника у поляка було мало шансів заграти на "Сан Сіро", що і вилилося всього в 5 голів в першій половині нинішнього сезону.

Зрозуміло, що Пьонтеку потрібна було перезавантаження, але в підсумку поляк відбув в німецьку "Герту" - 13-ту команду Бундесліги на даний момент. Берлінці віддали за нього рекордні для себе 27 млн. євро, але ніяк не виглядають амбітним проектом хорошого рівня, де Пьонтек зможе прогресувати. Знову вся ставка на гольове чуття форварда та надія, що він буде тягнути всю команжу? Сумнівно.

Найбільш багатообіцяючий: Ерлінг Холанд

У фокусі: 19-річний норвезький форвард Ерлінг Холанд

Трансферний шлях: "Ред Булл" (Зальцбург, Австрія) – "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина)

Фішка: після переходу в "Боруссію" у перших двох матчах Холанд забив 5 м'ячів

Феномен цього сезону, який вже отримав прізвисько "Термінатор" за своє вміння забивати – 24 голи в 20-ти матчах лише першої половини сезону! При цьому Холанд є одним з кращих бомбардирів поточної Ліги чемпіонів!

Ерлінг Холланд twitter.com/brfootball

Норвезький форвард дійсно став відкриттям сезону, почавши його з 9-ти голів на молодіжному чемпіонаті світу. Але якщо це досягнення не всі сприйняли серйозно (там в складі збірної U-20 Холанд забив всі 9 м'ячів в одній грі з Гондурасом), то голи Ерлінга в Австрії та ЛЧ швидко переконали всіх у його здібностях. І в зимове трансферне вікно швидше за всіх зорієнтувалася дортмундська "Боруссія" - норвежець був куплений за 20 млн. євро.

З урахуванням умінь "Боруссії" розвивати таланти молодих нападників, цей перехід може відкрити нову справжню зірку європейського футболу. Звичайно, Холанд ще не раз "притихне" (стабільності не вистачає будь-якому молодому таланту), але "Боруссія" напевно зуміє зробити з нього нового Левандовскі. А поки ж Холанд, вийшовши в двох перших матчах Бундесліги, забив уже 5 голів!

Найбільш багатообіцяючий: Деян Кулусевскі

У фокусі: 19-річний шведський півзахисник Деян Кулусевскі

Трансферний шлях: "Аталанта" (Бергамо, Італія) – "Ювентус" (Турин, Італія)

Фішка: Кулусевскі може стати найдорожчим півзахисником в історії "Ювентуса"

У минулому сезоні про Деяна Кулусевскі футбольний світ майже не знав. Хіба тільки вболівальники "Парми" бачили талант 19-річного шведа.

Дії Кулусевскі twitter.com/juventusfcen

В цілому ж приклад Кулусевскі (етнічний македонець, який народився в Швеції) є результатом відмінної селекції італійських клубів. Зараз флагманом в цій справі є "Аталанта", яка зуміла відмінно налагодити роботу з молоддю. З 2016-му "бергамаскі" купили Деяна за 160 тис. євро, а тепер продали за 35 млн. євро (а з бонусами ціна може зрости ще на 9 млн., і тоді з цінником 44 млн. Деян стане найдорожчим хавбеком "Ювентуса ").

Найцікавіше, що велику послугу для "Аталанти" тут зіграла "Парма", яка і розкрила Кулусевскі. У Бергамо хавбек провів всього 103 хвилини з виходами на заміну, отримавши вердикт "не витримує конкуренції". Але в "Пармі" із задоволенням прийняли хлопця та розкрили його на новій позиції вінгера, тим самим перевернувши його кар'єру.

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