Сенегальський гравець "Карпат" Матар Дійе викликав справжній фурор в своєму Instagram, опублікувавши результати роботи програми Gradient, яке нібито визначає національність людини по обличчю.
Мобільний додаток визначив, що 22-річний темношкірий футболіст львівського клубу на 61 відсоток є українцем, на 35% південноафриканцем, на 3% норвежцем і на 1% шведом.
"Спасибі тобі, Боже, що я не м*скаль", - підписав фото Дійе, зібравши безліч захоплених коментарів від фоловерiв.
Матар Дійе
Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Яремчук після перемоги над Португалією в відборі Євро-2020 посміявся над збірною Росії, чим викликав гнів фанатів в РФ .
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