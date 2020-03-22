Сенегальський гравець "Карпат" Матар Дійе викликав справжній фурор в своєму Instagram, опублікувавши результати роботи програми Gradient, яке нібито визначає національність людини по обличчю.

Мобільний додаток визначив, що 22-річний темношкірий футболіст львівського клубу на 61 відсоток є українцем, на 35% південноафриканцем, на 3% норвежцем і на 1% шведом.

"Спасибі тобі, Боже, що я не м*скаль", - підписав фото Дійе, зібравши безліч захоплених коментарів від фоловерiв.

Матар Дійе

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Яремчук після перемоги над Португалією в відборі Євро-2020 посміявся над збірною Росії, чим викликав гнів фанатів в РФ .

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