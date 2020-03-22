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22 березня • оновлено в 23:49
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Темношкірий футболіст "Карпат" Матар Дійе: "Спасибі, Боже, що я не м*скаль"

4.8т
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Сенегальський гравець "Карпат" Матар Дійе викликав справжній фурор в своєму Instagram, опублікувавши результати роботи програми Gradient, яке нібито визначає національність людини по обличчю.

Мобільний додаток визначив, що 22-річний темношкірий футболіст львівського клубу на 61 відсоток є українцем, на 35% південноафриканцем, на 3% норвежцем і на 1% шведом.

"Спасибі тобі, Боже, що я не м*скаль", - підписав фото Дійе, зібравши безліч захоплених коментарів від фоловерiв.

Матар Дійе

Матар Дійе

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Яремчук після перемоги над Португалією в відборі Євро-2020 посміявся над збірною Росії, чим викликав гнів фанатів в РФ .

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Україна
Тег
ФК Карпати
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Червоний Данило
Червоний Данило
быть русским не безопасно. https://www.facebook.com/sbu.ukrs/videos/679303886174988/
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Нормальные люди гордятся тем кто они есть, а ни тем кем они не являются. Страна победившего рагульяяя.
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Червоний Данило
Червоний Данило
быть русским, всегда было унизительно, а сейчас так особенно, к тому же не безопасно!
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