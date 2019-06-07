"Темна конячка": Зінченко висловився про матч із сербами

Перед матчем відбіркового турніру до Євро-2020, в якому збірна України у Львові зустрінеться з командою Сербії, півзахисник національної збірної і клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко заявив, що хоч у складі суперників є багато гравців топ-рівня, українці розраховують на позитивний результат.

"Сербія може відібрати очки практично у будь-якої команди. Це — темна конячка. Я б не назвав їх топ-збірною, але це і не команда середнього рівня. У Сербії підбір дуже кваліфікованих гравців, чимало футболістів грає на високому рівні. Буде дуже непросто. Охарактеризую гру у Львові як своєрідний фінал. Й Україна, й Сербія — команди, які є першочерговими претендентами на поїздку на Євро-2020. Наскільки мені відомо, ключові гравці сербів здорові, всі готові. Що ж, тим цікавіше буде", — цитує футболіста офіційний сайт УАФ.

Олександр Зінченко

Серед гравців збірної Сербії Зінченко особливо виділив нападаючого англійського клубу "Фулхем" Олександра Мітровіча.

"Мітровіч фізично дуже сильний виконавець. Добре грає в повітрі, спритно чіпляється за м'яч і вміє його зберегти. Нам потрібно буде приділити йому увагу. Мітровіч створює багато атак за рахунок своїх габаритів. Його необхідно "розібрати" — він із тих виконавців, які можуть зробити результат.

Для мене найважливіша гра — наступна, а тому зараз повна концентрація на сербів. Ми прагнемо здобути максимум очок в обох матчах", — сказав півзахисник збірної України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Руслан Малиновський напередодні матчу відбіркового турніру до Євро-2020 проти команди Сербії заявив, що наша збірна не повинна розраховувати на слабку гру суперника, а покладатися потрібно винятково на свою майстерність.

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