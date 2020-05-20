Телеведуча Марія Орзул зізналася, що лежала під крапельницею в результаті цькування, яке навалилося на неї після побачення з капітаном збірної Росії по футболу Артемом Дзюбою.

Навесні 2015 року напередодні вильоту на важливий відбірковий матч чемпіонату Європи-2016 проти Чорногорії одружений Дзюба вийшов з готелю, де базувалася національна команда, і сів у машину до Орзул, у якої тоді був чоловік. Журналісти зняли відео, на якому футболіст і телеведуча пристрасно цілуються в автомобілі.

Марія Орзул Москва 24

"На мене навалилася вся преса. Мені дзвонили від Гордона, Малахова, кликали туди, але я ніколи не дозволила б собі це зробити. Хоча я могла б прийти і сказати, що було насправді. На мене через поцілунок з трьох секунд таке полювання влаштували. Я дуже м'яка і вразлива. Я лежала під крапельницею. Там стільки брехні вилилося. Це було пекло. Я прийняла для себе рішення, що ця ситуація була й добре. Після цієї історії у мене довго не було стосунків. Я боялася, що це може вилитися на людину, яку я кохаю", – цитує слова телеведучої видання Спорт-Експ ЕСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський коментатор Дмитро Губернієв відповів на питання про секс в ефірі з ведучою Марією Орзул.

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