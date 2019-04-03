Те, що відбулося із Зінченком, викликало паніку у вболівальників

Вболівальники "Манчестер Сіті" впали у справжній шок після того, як український футболіст "городян" Олександр Зінченко отримав травму і не зміг продовжити поєдинок із "Кардіффом".

Олександр Зінченко кадр із відео

У Twitter шанувальники англійського клубу і гравця збірної України влаштували паніку, висловлюючи свої почуття в засмучених смайликах і вигуках.

Нагадаємо, що Зінченко отримав серйозне пошкодження в домашньому матчі 33-го туру чемпіонату Англії. 22-річний футболіст збірної України потягнув задню поверхню стегна і був замінений на 19-й хвилині. За попередніми прогнозами Саша пропустить два-три тижні.

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