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Те, що відбулося із Зінченком, викликало паніку у вболівальників

1.8тЧитати матеріал російською

Вболівальники "Манчестер Сіті" впали у справжній шок після того, як український футболіст "городян" Олександр Зінченко отримав травму і не зміг продовжити поєдинок із "Кардіффом".

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

кадр із відео

У Twitter шанувальники англійського клубу і гравця збірної України влаштували паніку, висловлюючи свої почуття в засмучених смайликах і вигуках.

Те, що відбулося із Зінченком, викликало паніку у вболівальників
Те, що відбулося із Зінченком, викликало паніку у вболівальників
Те, що відбулося із Зінченком, викликало паніку у вболівальників
Те, що відбулося із Зінченком, викликало паніку у вболівальників
Те, що відбулося із Зінченком, викликало паніку у вболівальників
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"Ми створили монстра!" В Англії вражені грою Зінченка за збірну України

Нагадаємо, що Зінченко отримав серйозне пошкодження в домашньому матчі 33-го туру чемпіонату Англії. 22-річний футболіст збірної України потягнув задню поверхню стегна і був замінений на 19-й хвилині. За попередніми прогнозами Саша пропустить два-три тижні.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Тег
ФК Манчестер Сіті
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