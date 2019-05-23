"Танці Maruv": Бойко влаштував "розправу" над футболістом "Шахтаря"

Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко відзначився оригінальним вчинком у матчі 30-го туру чемпіонату України з футболу проти "Шахтаря".

Воротар киян символічно відшмагав 19-річного півзахисника донеччан Тете після того, як у кінцівці зустрічі бразилець не влучив із трьох метрів по порожніх воротах.

На відео момент на 1:55

У вболівальників цей епізод викликав бурхливе захоплення. В інтернеті коментатори порівняли це з відвертими танцями скандальної українки MARUV, яка часто використовує БДСМ-тематику в своїх кліпах та виступах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня київське "Динамо" і донецький "Шахтар" зіграли внічию. Поєдинок на ОСК "Металіст" у Харкові завершився з рахунком 1:1.

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