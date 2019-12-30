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30 грудня • оновлено в 18:23
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"Така людина": гравець "Динамо" відверто висловився про проблеми одноклубника

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Воротар київського "Динамо" Георгій Бущан розповів про непростий характер свого партнера по команді Дениса Гармаша.

"У нас в команді є тільки один такий хлопець, якого потрібно виховувати. Але там без шансів. Він така людина. Ти йому нічого не доведеш, не поясниш. А сенс руки розпускати? Він це робить не спеціально, а тому що він переживає за команду. Його можна зрозуміти, але краще не чіпати", – заявив Бущан в інтерв'ю агентству Sportarena.

Георгій Бущан

Георгій Бущан

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Він також додав, що, незважаючи на спроби якось напоумити Гармаша, він все одно продовжує стояти на своєму та вперто доводить свою точку зору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Динамо" Артем Бесєдін, якого звинувачують у використанні допінгу, "наїхав" на Українську асоціацію футболу (колишня ФФУ).

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Особи
Денис Гармаш Георгій Бущан
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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