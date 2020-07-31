Так важко після відпустки ще не було, – гравець "Динамо" про перше тренування з Луческу

Півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд, коментуючи перше заняття з Мірчею Луческу, заявив, що в нього ще ніколи не було такого важкого першого тренування після відпустки.

"Це було дуже добре й водночас нелегке тренування. Напевно, в моїй кар'єрі ще не було таких важких тренувань першого ж дня після відпустки. Ми провели на полі практично дві години. Але все прекрасно, хоч ми й виглядали трохи втомленими, але це дуже хороше відчуття", – цитує слова Дуелунда офіційний сайт "Динамо".

Він також розповів про враження, які склалися в нього після першого спілкування з румунським наставником.

"Поки рано говорити щось конкретне, ми тільки познайомилися, позаду перший тренувальний день. Але, поза всякими сумнівами, він чудовий тренер. Це доводять і його титули. Він точно та людина, яку всі будуть слухати. І йому точно є, чого нас навчити. Це відчувається з першого дня нашої спільної роботи", – поділився своїм враженням данець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського клубу Ігор Суркіс розповів, що зробить із футболістами, якщо їм не вдасться домогтися успіху з Мірчею Луческу.