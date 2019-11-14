"Так само сидить мати..." Футболіст збірної України пожалів росіян на Донбасі

Захисник збірної України та гравець бельгійського "Гента" Ігор Пластун розповів про своє ставлення до війни між Україною і Росією.

Ігор Пластун (на передньому плані) УАФ

"Коли почалася ситуація з Росією, я дуже переживав. Не знав, що станеться, що буде з Україною. Прийняв все близько до серця. Це йшло від дня до дня, від місяця до місяця. Я зрозумів, що нічого не змінюється. Що б я не зробив, що б я не читав, це тільки негатив. Зрозумів для себе, що не можу нічого змінити внутрішнім станом. І я перестав все читати і дивитися телевізор. Це триває досить довго, для мене це відчужена тема. Ти можеш намагатися щось змінити, але точної правди, чому це відбувається, ми не знаємо. Якщо я не знаю правди на 100 відсотків, то не хочу говорити порожні слова, говорити, що хтось хороший, а хтось поганий", – сказав Пластун в інтерв'ю "Трибуні".

Футболіст також заявив, що йому шкода людей, які загинули як з одного, так і з іншого боку.

"Мені дуже шкода людей і сім'ї загиблих. І з боку України, і точно так само з боку Росії. Там точно так само сидить мати. Точно така ж, як і моя мати. Вона переживає за свого сина, якого, можливо, відправляють в Донецьк не за своєю волею. І він там якимось чином гине. Ось це людська трагедія. А політика – справжній бруд. В якій незрозумілі люди, які нічого собою не представляють, розпоряджаються тисячами. Пишаюся своєю країною і своїми громадянами, які можуть взяти, піднятися і намагатися щось змінити. Але бруд не дає цим змінам стати прозорими і чесними", – додав 29-річний Ігор Пластун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пластун заявив, що не хотів би грати ні в Росії, ні в Україні. При цьому він розуміє тих українців, які вибирають російські клуби.

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