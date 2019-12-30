"Так і треба вирішувати": тренер "Зеніту" зробив заяву про війну на Донбасі

Головний тренер санкт-петербурзького "Зеніту" Сергій Семак, який є уродженцем Луганської області, жодного разу не був у рідному місті після початку війни на Донбасі.

В інтерв'ю Чемпионат.com наставник чемпіонів Росії зазначив, що пильно стежить за подіями в Україні, і закликав до дипломатичного вирішення конфлікту

Сергій Семак "Чемпіонат"

"Після початку відомих подій жодного разу там не був. Ні в Луганську, ні у батьків, які живуть там. Яка тут ще може бути думка? Війна – найгірше, що може бути. Все, що можна вирішити дипломатичним шляхом, так і треба вирішувати. Я завжди за те, щоб люди нормально жили. Щоб вони не страждали, не було братовбивчої війни. Коли моя бабуся була жива, вона завжди говорила: "Головне, щоб не було війни". Думав: "Ну як же, ми в такий час живемо, яка тут війна?". До цих пір в голові не вкладається, як це стало можливим. Для мене це дуже боляче та гірко", – сказав Семак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної України Роман Яремчук категорично відмовився виступати в "Зеніті" за мільйони євро.

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