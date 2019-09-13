Головна Новини
13 вересня • оновлено в 10:22
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Так і не зрозумів ..." Алієв, який обматюкав поліцейських, виступив із заявою

1.3т Читати матеріал російською

Екс-футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв вибачився за свою скандальну поведінку під час конфлікту з поліцією, який стався днями в Києві.

Олександр Алієв вибачився за свою поведінку

Олександр Алієв вибачився за свою поведінку

1927.kiev.ua

Алієв заявив, що він так і не зрозумів, за що його зупинили, але це не виправдовує його поведінки.

Новини
"Мене побили": Степаненко висловився про конфлікт з Ярмоленком

"Я поводився неналежно. Приношу свої вибачення співробітникам поліції. Вибачте мене, будь ласка. Я був неправий", - написав Алієв у себе в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв погрожував патрульному поліцейському, використовуючи нецензурну лексику. Причиною нервової поведінки стала зупинка патрульними поліцейськими автомобіля, в якому їхали Алієв і його друзі.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Особа
Олександр Алієв
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel