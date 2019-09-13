"Так і не зрозумів ..." Алієв, який обматюкав поліцейських, виступив із заявою

Екс-футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв вибачився за свою скандальну поведінку під час конфлікту з поліцією, який стався днями в Києві.

Олександр Алієв вибачився за свою поведінку 1927.kiev.ua

Алієв заявив, що він так і не зрозумів, за що його зупинили, але це не виправдовує його поведінки.

"Я поводився неналежно. Приношу свої вибачення співробітникам поліції. Вибачте мене, будь ласка. Я був неправий", - написав Алієв у себе в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв погрожував патрульному поліцейському, використовуючи нецензурну лексику. Причиною нервової поведінки стала зупинка патрульними поліцейськими автомобіля, в якому їхали Алієв і його друзі.

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