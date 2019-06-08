"Так, бл**ь"! Зінченко не стримався в прямому ефірі: відео 18+

Лідер збірної України Олександр Зінченко не зміг стримати матюкливого вигуку, святкуючи перемогу над командою Сербії.

Після гри футболісти підійшли до вболівальників на трибуні "Арени Львів", щоб прийняти привітання. Потім повернувшись до оператора, український захисник "Манчестер Сіті" не стримався, вигукнувши прямо в камеру непристойну ідіому.

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Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

Крім того, успіх українських футболістів викликав захват у Росії. Фанати визнають перевагу нашої команди.

Після гри Олександр Караваєв розповів про вчинок Шевченка, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти.

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