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"Так, бл**ь"! Зінченко не стримався в прямому ефірі: відео 18+

4.2тЧитати матеріал російською

Лідер збірної України Олександр Зінченко не зміг стримати матюкливого вигуку, святкуючи перемогу над командою Сербії.

Після гри футболісти підійшли до вболівальників на трибуні "Арени Львів", щоб прийняти привітання. Потім повернувшись до оператора, український захисник "Манчестер Сіті" не стримався, вигукнувши прямо в камеру непристойну ідіому.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

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Зінченко вп'явся в шию кореспондентці в прямому ефірі: опубліковано відео

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

Крім того, успіх українських футболістів викликав захват у Росії. Фанати визнають перевагу нашої команди.

Після гри Олександр Караваєв розповів про вчинок Шевченка, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти.

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Тема
Євро-2020
Особа
Олександр Зінченко
Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
збірна України з футболузбірна Сербії з футболу
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