Тайсона видалили після брудної провокації ультрас "Динамо"

Капітан донецького "Шахтаря" Тайсон отримав червону картку за неспортивну поведінку в центральному матчі 14-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі проти київського "Динамо".

кадр з відео

На 76-й хвилині зустрічі в Харкові київські ультрас стали скандувати расистські речівки на адресу бразильця. Той не витримав, і вибив м'яч на трибуни, показавши при цьому фанатам середній палець.

Головний арбітр зустрічі Микола Балакін вивів команди з поля на 3 хвилини, а після повернення видалив 31-річного хавбека "гірників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч на ОСК "Металіст" "Шахтар" - "Динамо" завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на 18-й хвилині забив Ігор Кривцов.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!