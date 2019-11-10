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10 листопада • оновлено в 19:33
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Тайсона видалили після брудної провокації ультрас "Динамо"

1.6т Читати матеріал російською

Капітан донецького "Шахтаря" Тайсон отримав червону картку за неспортивну поведінку в центральному матчі 14-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі проти київського "Динамо".

Тайсона видалили після брудної провокації ультрас "Динамо"

кадр з відео

На 76-й хвилині зустрічі в Харкові київські ультрас стали скандувати расистські речівки на адресу бразильця. Той не витримав, і вибив м'яч на трибуни, показавши при цьому фанатам середній палець.

Головний арбітр зустрічі Микола Балакін вивів команди з поля на 3 хвилини, а після повернення видалив 31-річного хавбека "гірників".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч на ОСК "Металіст" "Шахтар" - "Динамо" завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на 18-й хвилині забив Ігор Кривцов.

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Теми
Прем'єр-ліга України Динамо - Шахтар
Особа
Тайсон
Місце
Україна Харків
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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