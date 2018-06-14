"Так задовбало!": Мілевський психанув в Білорусі

Екс-футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський , який зараз захищає кольори "Динамо-Брест", зізнався, що відчуває невдоволення грою команди. Футболіста вивели з себе чотири нічийні гри поспіль в чемпіонаті Білорусі.

У середу в білорусько-динамівському дербі команда Мілевського упустила перемогу в грі з "Динамо Мінськ".

"Та задовбало, якщо чесно, ці 1:1. Всі набирають очки, виграють, і тільки" Динамо-Брест "грає внічию. Потрібно виграти і все піде нормально", - наводить слова футболіста клубна прес-служба.

За словами Мілевського, стара хвороба команди, яка проявляється в бажанні зберегти результат в матчі, заважає досягти позитивного результату в підсумку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний Дієго Марадона підписав трирічний контракт з брестським "Динамо".