"Та помилка..." Михайличенко пояснив чергову невдачу "Динамо"

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко поділився своєю думкою про матч 5-го туру чемпіонату України проти "Олімпіка", в якому кияни не зуміли перемогти з новим наставником.

"Так, я засмучений, оскільки дебютний матч хотілося б виграти. До останньої хвилини вірив, що ми зможемо переламати, забити цей другий м'яч. Другий тайм вселяв оптимізм: хлопці увімкнули швидкості, заграли у футбол, який був потрібен. На жаль, дечого не вистачило виконавської майстерності, холоднокровності", — сказав Михайличенко в ефірі телеканалу "Еспрессо".

Олексій Михайличенко komandaonline.com

Він додав, що всі футболісти також засмучені невдалим результатом матчу.

"Хлопці хотіли, билися, грали, боролися до останньої секунди, щоб домогтися бажаного результату. Але та помилка, яка призвела до пропущеного м'яча, поставила нам непросте завдання, враховуючи, як "Олімпік" грав в обороні", — зазначив Михайличенко.

Що стосується можливих кадрових змін у складі, то головний тренер заявив, що кожному дасть шанс проявити себе.

"Шанс заграти буде у кожного. Кадірі? Мені здалося, що він непогано виглядав на цій позиції. Що ж до оборонних дій, він відіграв впевнено, з огляду на те, що довго не грав. А ось в атаці ще є над чим працювати", — додав Михайличенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 5-му турі УПЛ "Динамо" зіграло внічию з "Олімпіком" на своєму полі. Відставання від "Шахтаря" становить 8 очок (у "Динамо" — один матч у запасі).

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