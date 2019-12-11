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11 грудня • оновлено в 23:04
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"Свободу Віталію Марківу!" На матчі Ліги чемпіонів вивісили банер на підтримку українця

1.2т
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На ОСК "Металіст" в Харкові на футбольному матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Аталанта" вболівальники розгорнули банер із зверненням на італійській мові - "Свободу Віталію Марківа!".

Банер на матчі в Харкові

Банер на матчі в Харкові

Таким чином ультрас хотіли привернути увагу до несправедливого рішення по відношенню до українського нацгвардейця Віталію Марківа.

"Свободу Віталію Марківу!" На матчі Ліги чемпіонів вивісили банер на підтримку українця

Наш співвітчизник був засуджений судом першої інстанції до 24 років позбавлення волі за вбивство фоторепортера Андреа Роккеллі і його перекладача, політичного активіста і опонента путінського режиму, Андрія Миронова і за поранення французького журналіста Вільяма Рогелона.

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Віталія Марківа відвідали в італійській в'язниці. Фото

Процес проходив в глибоко антиукраїнськiй атмосфері, з "логічними" реконструкціями, які базувалися на чутках і упередженнях, при тому, що слідчі ніколи не вважали потрібним виїхати на місце злочину.

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Автор
Максим Богданов
Теми
Ліга чемпіонів Шахтар - Аталанта
Особа
Віталій Марків
Місце
Україна Харків
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Кор Павел
Кор Павел
Будет сидеть!
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Букет Красивый
Букет Красивый
Ультрасы дегенераты
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1
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Этот пидр сгинет в тюрячке
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