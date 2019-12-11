"Свободу Віталію Марківу!" На матчі Ліги чемпіонів вивісили банер на підтримку українця

На ОСК "Металіст" в Харкові на футбольному матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Аталанта" вболівальники розгорнули банер із зверненням на італійській мові - "Свободу Віталію Марківа!".

Банер на матчі в Харкові

Таким чином ультрас хотіли привернути увагу до несправедливого рішення по відношенню до українського нацгвардейця Віталію Марківа.

Наш співвітчизник був засуджений судом першої інстанції до 24 років позбавлення волі за вбивство фоторепортера Андреа Роккеллі і його перекладача, політичного активіста і опонента путінського режиму, Андрія Миронова і за поранення французького журналіста Вільяма Рогелона.

Процес проходив в глибоко антиукраїнськiй атмосфері, з "логічними" реконструкціями, які базувалися на чутках і упередженнях, при тому, що слідчі ніколи не вважали потрібним виїхати на місце злочину.

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