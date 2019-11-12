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12 листопада • оновлено в 14:24
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Світоліна нагадала про себе пікантним фото

2.1т
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Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася філософським постом у Instagram, згадавши також про гламурну фотосесію для відомого французького журналу Elle.

У 2018 році для зйомок у знаменитому глянці одна з найкращих тенісисток світу зважилася на кардинальну зміну іміджу. Багато фанатів тоді просто не впізнали свою улюбленицю, яка зачесала волосся назад і постала на корті в дуже несподіваному образі.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

ELLE

Через рік українка вирішила освіжити в пам'яті одну зі світлин, де вона сидить на суддівській вишці і дивиться на глядача зверху вниз.

"Не поспішайте судити мене... Ви бачите тільки те, що я хочу вам показати", – написала Світоліна.

У відповідь Еліна дочекалася звичних компліментів на свою адресу від своїх шанувальників. "Ти маєш чудовий вигляд, як завжди", "Вся Україна за тебе, красуне", – захоплюються вболівальники.

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Рекорд Світоліної: українка встановила неймовірне досягнення на Підсумковому турнірі

Нагадаємо, в жовтні Світоліна взяла участь у турнірі "Кубок Кремля" у Москві, на що багато любителів спорту в Україні відреагували несхвально.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада Еліна стала віцечемпіонкою Підсумкового турніру WTA-2019.

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Особа
Еліна Світоліна
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